Що буде, якщо медузу опустити у річку: науковий експеримент

Наукові дослідження, присвячені виживанню морських організмів у прісній воді, однозначно демонструють критичну вразливість таких видів до різкої зміни середовища.

Про це повідомляє «ПЛ».

Морські медузи еволюційно пристосовані до життя в солоній воді, де баланс солей і тиск рідин забезпечують стабільну роботу клітин. Потрапляння у річкову воду запускає процеси, які організм не здатен компенсувати.

Через різницю в солоності вода починає швидко проникати в тканини медузи, порушуючи клітинні структури. Це призводить до втрати рухливості та життєздатності в дуже короткий проміжок часу.

Подібні експерименти, які проводилися у контрольованих лабораторних умовах, підтверджують: виживання морських медуз у прісній воді практично неможливе.

Науковці підкреслюють, що такі дослідження мають виключно пізнавальний характер і не повинні відтворюватися в природних умовах, оскільки будь-яке неконтрольоване втручання може завдати шкоди як окремим організмам, так і екосистемам загалом.

