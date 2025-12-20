Чи можна хрустіти пальцями: вчені розвіяли відомий міф

Питання впливу звички хрустіти пальцями на здоров’я суглобів десятиліттями залишалося предметом побутових страхів і медійних міфів.

Однак сучасні наукові дослідження не підтверджують твердження про прямий зв’язок між цією звичкою та розвитком артриту або інших дегенеративних захворювань.

Фізична природа характерного звуку пояснюється явищем кавітації, коли в синовіальній рідині суглоба утворюються та схлопуються газові бульбашки. Сам по собі цей процес не призводить до руйнування тканин і не має доведених довгострокових негативних наслідків.

Медичні фахівці водночас наголошують, що орієнтиром має бути суб’єктивне самопочуття. За відсутності болю, набряку або обмеження рухливості ризики вважаються мінімальними.

Якщо ж хрускіт супроводжується дискомфортом, це може бути сигналом для консультації з лікарем. Таким чином, наука фактично знімає один із найпоширеніших страхів, залишаючи за людиною відповідальність уважно ставитися до власного тіла.

