Чи можна хрустіти пальцями: вчені розвіяли відомий міф

Питання впливу звички хрустіти пальцями на здоров’я суглобів десятиліттями залишалося предметом побутових страхів і медійних міфів.

Про це повідомляє «ПЛ».

Однак сучасні наукові дослідження не підтверджують твердження про прямий зв’язок між цією звичкою та розвитком артриту або інших дегенеративних захворювань.

Фізична природа характерного звуку пояснюється явищем кавітації, коли в синовіальній рідині суглоба утворюються та схлопуються газові бульбашки. Сам по собі цей процес не призводить до руйнування тканин і не має доведених довгострокових негативних наслідків.

Медичні фахівці водночас наголошують, що орієнтиром має бути суб’єктивне самопочуття. За відсутності болю, набряку або обмеження рухливості ризики вважаються мінімальними.

Якщо ж хрускіт супроводжується дискомфортом, це може бути сигналом для консультації з лікарем. Таким чином, наука фактично знімає один із найпоширеніших страхів, залишаючи за людиною відповідальність уважно ставитися до власного тіла.

