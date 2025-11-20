Графік відключень світла у Чернівцях на 20 листопада 2025 року: коли буде електроенергія

У Чернівцях, як і в більшості регіонів України, графіки відключень електроенергії формуються в оперативному режимі й публікуються «Чернівціобленерго» на офіційних ресурсах.

На момент публікації немає окремо затвердженого графіка саме для 20 листопада, проте компанія регулярно оновлює дані щодо режимів роботи енергомереж. Показовим залишається графік на 19 листопада, за яким жителі всіх груп мали до чотирьох вимкнень протягом доби, що сумарно становило приблизно 9,5 години без електропостачання.

Місцева енергокомпанія наголошує, що реальні відключення можуть відрізнятися від попередніх планів через стан навантаження на енергосистему та оперативні рішення «Укренерго».

Ситуація в регіоні потребує постійного відстежування офіційних повідомлень. Громадянам радять заздалегідь заряджати гаджети, переносити енергомісткі процеси на денні години, мати альтернативні джерела освітлення і, за можливості, резервні акумулятори.

Керівництво енергокомпанії пояснює, що графіки можуть змінюватися буквально протягом кількох годин, а тому найточніша інформація завжди доступна на сайті «Чернівціобленерго» та в їхніх офіційних каналах зв’язку. Таким чином, жителі міста можуть оперативно планувати свій день навіть за умов нестабільного енергопостачання.

