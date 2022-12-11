НАТО проводит в Эстонии обучение по кибербезопасности — участвуют 26 стран

НАТО проводит в Эстонии обучение по кибербезопасности — участвуют 26 стран

30.11.2022 10:56

Укринформ

В Таллине с понедельника по пятницу, 2 декабря, проходят одни из крупнейших в мире учений по киберзащите — Cyber Coalition 22.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу НАТО.

В учениях принимают участие около 1000 киберзащитников из 26 членов Альянса, Финляндии и Швеции, Грузии, Ирландии, Японии, Швейцарии и Европейского Союза, а также участников из промышленных и научных кругов. Они учатся противодействовать кибератакам на электросети, программы и активы НАТО и членов Альянса во время операций.

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Cyber Coalition — учения НАТО, которые проводятся ежегодно с 2008 года. Основным местом их проведения является Таллин, также в них участвуют дистанционно.

С 2008 года в Таллине работает NATO CCD COE, Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО).

По материалам: Укринформ