Позначення AA і AAA на батарейках вказують не на бренд, не на якість і не на «силу» батарейки, а передусім на її типорозмір. AA читається як «подвійна A», а AAA — як «потрійна A», тобто це умовні літерні назви стандартних циліндричних елементів живлення. Про це повідомляє «ПЛ».

Такі батарейки використовують у пультах, годинниках, дитячих іграшках, ліхтариках, комп’ютерних мишках, клавіатурах і багатьох побутових приладах. Головна різниця між ними полягає у фізичних розмірах, а вже потім — у ємності та тривалості роботи. Простіше кажучи, AA і AAA — це не “краща” чи “гірша” батарейка, а два різні стандарти корпусу.

Чим відрізняються батарейки AA і AAA

Батарейка AA більша за AAA, тому зазвичай має вищу ємність і довше працює в пристроях із помірним споживанням енергії. AAA компактніша, легша й тонша, тому її частіше ставлять у невеликі пристрої, де важливі розмір і вага. За напругою вони часто однакові: звичайні лужні батарейки AA і AAA зазвичай мають 1,5 В. Якщо йдеться про акумулятори Ni-MH, то їхня номінальна напруга найчастіше становить 1,2 В, незалежно від розміру. Через це не можна замінювати AA на AAA без спеціального адаптера, навіть якщо напруга здається схожою.

Основні характеристики AA і AAA

Параметр AA AAA Типова назва Пальчикова батарейка Мізинчикова батарейка Приблизний діаметр 14,5 мм 10,5 мм Приблизна довжина 50,5 мм 44,5 мм Типова напруга лужної батарейки 1,5 В 1,5 В Типова напруга акумулятора Ni-MH 1,2 В 1,2 В Ємність Зазвичай вища Зазвичай нижча Де використовують Ліхтарики, іграшки, фототехніка, мишки Пульти, годинники, дрібна електроніка Міжнародні коди IEC LR6, R6, HR6 LR03, R03, HR03

Звідки взялося маркування AA і AAA

Маркування AA і AAA походить із системи літерних позначень типорозмірів батарейок, яка закріпилася в американській та міжнародній практиці. Спочатку елементи живлення класифікували за розміром, формою та призначенням, а літери стали зручним способом швидко відрізняти один формат від іншого. Більші батарейки отримали позначення на кшталт C і D, а менші — AA та AAA. Назви не розшифровуються як технічна абревіатура, тому не варто шукати в них прихований зміст. AA і AAA — це історично усталені назви розмірів, які стали зрозумілими в усьому світі.

Які бувають батарейки AA і AAA

Однаковий розмір не означає однакову хімію всередині батарейки, тому під маркуванням AA або AAA можуть продаватися різні типи елементів живлення. Найпоширенішими є лужні батарейки, які підходять для більшості побутових пристроїв і мають хороший баланс ціни та тривалості роботи. Сольові батарейки дешевші, але швидше розряджаються, особливо в техніці з вищим споживанням енергії. Акумуляторні AA і AAA можна заряджати багато разів, тому вони вигідні для пристроїв, які часто використовуються. Перед покупкою варто звертати увагу не лише на напис AA або AAA, а й на тип батарейки, її призначення та рекомендації виробника пристрою.

Перед вибором батарейок корисно врахувати кілька практичних правил. Вони допоможуть не переплатити й не зіпсувати пристрій неправильним елементом живлення. Особливо це важливо для дитячих іграшок, ліхтариків, медичних приладів і техніки, яка працює щодня. Якщо в інструкції вказано конкретний тип батарейки, краще не експериментувати із заміною. Найзручніше орієнтуватися на такі поради:

перевіряйте маркування в батарейному відсіку пристрою;

не змішуйте старі та нові батарейки;

не ставте разом батарейки різних брендів і типів;

для частого використання обирайте акумулятори;

для рідко використовуваних пристроїв підходять якісні лужні батарейки;

не заряджайте одноразові батарейки;

утилізуйте використані елементи живлення у спеціальних пунктах збору.

Чи можна замінити AA на AAA

Замінювати AA на AAA напряму не варто, тому що ці батарейки мають різні розміри й по-різному фіксуються в батарейному відсіку. Навіть якщо напруга однакова, контакт може бути нестабільним, а пристрій працюватиме з перебоями. Іноді в продажу є спеціальні адаптери, які дозволяють вставити AAA у відсік для AA, але це радше тимчасове рішення. Через меншу ємність AAA у такому випадку розрядиться швидше, особливо в енерговитратних пристроях. Найбезпечніший варіант — використовувати саме той типорозмір, який зазначений виробником.

Як правильно обирати батарейки для дому

Для пультів, настінних годинників і простих приладів часто достатньо звичайних лужних AAA або AA залежно від вимог пристрою. Для ліхтариків, іграшок, бездротових мишок і техніки, яка працює регулярно, вигіднішими можуть бути акумулятори. Якщо пристрій довго лежить без використання, краще виймати батарейки, щоб уникнути протікання та пошкодження контактів. Також варто зберігати елементи живлення в сухому місці, подалі від нагрівання й металевих предметів. Правильний вибір батарейки — це не лише економія, а й захист техніки від несправностей.

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