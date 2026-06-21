У який бік відкручувати болт: за годинниковою чи проти годинникової стрілки

Під час ремонту, складання меблів, роботи з автомобілем або побутовою технікою часто виникає просте, але важливе питання: у який бік відкручувати болт. У більшості випадків діє стандартне правило: відкручувати потрібно проти годинникової стрілки, а закручувати — за годинниковою. Це стосується звичайної правої різьби, яка використовується найчастіше в будівництві, техніці, меблях, інструментах і побутових механізмах. Про це повідомляє «ПЛ».

Найпростіша формула для запам’ятовування: праворуч — затягуємо, ліворуч — послаблюємо. Якщо дивитися на головку болта зверху, то для відкручування ключ або викрутку потрібно обертати вліво. Однак є винятки, тому іноді звичне правило не працює.

Чому болти зазвичай відкручують проти годинникової стрілки

Більшість різьбових з’єднань має праву різьбу. Вона влаштована так, що при обертанні за годинниковою стрілкою болт входить глибше в отвір або гайку, а при обертанні проти годинникової — виходить назовні. Саме тому стандартний рух для відкручування — вліво.

Це правило використовується у більшості побутових ситуацій:

відкручування гайок на меблях;

робота з велосипедами;

ремонт побутової техніки;

демонтаж полиць, кронштейнів і ручок;

робота з автомобільними деталями;

заміна елементів у сантехніці;

дрібний домашній ремонт.

Якщо болт не має спеціального маркування і не належить до механізму з нестандартною конструкцією, найімовірніше, його потрібно відкручувати саме проти годинникової стрілки.

Коли болт відкручується за годинниковою стрілкою

Іноді трапляється ліва різьба. У такому випадку все працює навпаки: болт відкручується за годинниковою стрілкою, а закручується проти годинникової. Ліву різьбу використовують там, де звичайне обертання механізму може самостійно послаблювати кріплення.

Таке рішення застосовують не випадково. Воно потрібне для безпеки, надійності та захисту від самовільного відкручування під час руху або вібрації. Наприклад, нестандартний напрямок різьби можна зустріти в окремих вузлах автомобільної техніки, вентиляторах, газовому обладнанні та деяких електроінструментах.

Таблиця напрямку відкручування болтів

Тип різьби Як відкручувати Як закручувати Де трапляється Права різьба Проти годинникової стрілки За годинниковою стрілкою Більшість болтів, гайок, меблів, техніки Ліва різьба За годинниковою стрілкою Проти годинникової стрілки Газові балони, окремі механізми, вентилятори Прикипілий болт Залежить від типу різьби Залежить від типу різьби Авто, сантехніка, старі конструкції Болт із пошкодженою головкою Часто потрібен екстрактор Після заміни кріплення Заржавілі або зірвані з’єднання

Як зрозуміти, яка різьба у болта

Якщо болт не піддається, не варто одразу сильніше тиснути на ключ. Спочатку потрібно зрозуміти, чи не має кріплення лівої різьби. Занадто груба сила може зірвати грані, пошкодити різьбу або зламати сам болт.

Визначити тип різьби можна кількома способами. Насамперед варто подивитися на маркування: іноді ліва різьба позначається літерою L або спеціальною насічкою. Також можна перевірити технічну документацію до деталі, інструмента або обладнання. Якщо є можливість роздивитися саму різьбу, зверніть увагу на нахил витків: у правої різьби вони піднімаються зліва направо, а у лівої — навпаки.

Якщо болт не йде в один бік, не поспішайте ламати інструмент: можливо, перед вами саме ліва різьба.

Які інструменти потрібні для відкручування

Правильний інструмент часто вирішує більше, ніж сила. Якщо ключ підібраний неправильно, він може зісковзувати, злизувати грані та тільки ускладнювати роботу. Тому перед відкручуванням потрібно переконатися, що розмір ключа або головки відповідає болту.

Для різних ситуацій можуть знадобитися:

ріжковий або накидний ключ;

розвідний ключ;

торцева головка з воротком;

тріскачка для швидкої роботи;

шестигранний ключ;

викрутка відповідного типу;

проникаюче мастило;

молоток для легкого простукування;

екстрактор для пошкоджених болтів.

Для автомобільних і старих металевих з’єднань краще використовувати торцеві головки, оскільки вони щільніше охоплюють болт і зменшують ризик зірвати грані.

Що робити, якщо болт не відкручується

Застряглий болт — поширена проблема, особливо якщо деталь давно не розбирали. Причиною може бути іржа, бруд, стара фарба, надмірне затягування або температурне розширення металу. У такій ситуації не варто відразу прикладати максимальну силу, бо болт може зламатися.

Найкраще діяти поступово. Спочатку очистіть місце навколо болта від бруду й іржі. Потім нанесіть проникаюче мастило і зачекайте 10–15 хвилин, щоб засіб потрапив у різьбу. Після цього спробуйте обережно провернути болт у правильному напрямку. Якщо він не рухається, можна використати довший важіль або легке простукування молотком.

Безпечні способи послабити прикипілий болт

Коли звичайний спосіб не допомагає, можна застосувати додаткові методи. Але важливо пам’ятати: нагрівання, ударні інструменти та довгі важелі потребують обережності. Особливо це стосується деталей поруч із пластиком, гумою, проводкою, паливом або газовим обладнанням.

Ефективними можуть бути такі дії:

нанести проникаюче мастило й дати йому час подіяти;

кілька разів легко постукати по головці болта;

спробувати трохи підтягнути болт, а потім відкрутити;

використати ключ із довшим важелем;

прогріти метал будівельним феном, якщо це безпечно;

застосувати торцеву головку замість ріжкового ключа;

при зірваній головці використати екстрактор.

Головне правило — не працювати ривками там, де можна діяти поступово. Метал не любить хаотичної сили.

Чого не варто робити

Найчастіші помилки під час відкручування болтів пов’язані з поспіхом. Людина не перевіряє напрямок різьби, бере невідповідний ключ, тисне під неправильним кутом і в результаті пошкоджує кріплення. Після цього навіть проста робота може перетворитися на складний демонтаж.

Не варто відкручувати болт інструментом більшого розміру, бити по ньому занадто сильно, гріти деталь поруч із легкозаймистими матеріалами або використовувати надмірний важіль без контролю. Якщо болт не рухається, краще зробити паузу, перевірити тип різьби та підібрати інший метод. У складних випадках безпечніше звернутися до майстра, особливо якщо йдеться про газове обладнання, автомобільні вузли або сантехніку під тиском.

Як швидко запам’ятати напрямок

Для стандартної правої різьби працює просте правило: «вліво — відкрутити, вправо — закрутити». Його зручно використовувати під час ремонту, коли потрібно швидко зорієнтуватися. Але потрібно дивитися саме на головку болта з того боку, з якого ви працюєте.

Якщо болт розташований незручно, наприклад знизу або збоку, напрямок може плутатися. У такому разі варто уявити циферблат годинника на головці болта. Рух проти годинникової стрілки — це відкручування для стандартної різьби. Рух за годинниковою — закручування. Виняток — ліва різьба, де все навпаки.

Коротка відповідь для тих, хто поспішає

У більшості випадків болт відкручують проти годинникової стрілки. Якщо він має ліву різьбу, його потрібно відкручувати за годинниковою стрілкою. Такі винятки трапляються рідше і зазвичай пов’язані з механізмами, де важливо запобігти самовільному послабленню кріплення.

Перед роботою варто перевірити тип різьби, підібрати правильний інструмент і не прикладати надмірну силу без потреби. Якщо болт прикипів, допоможуть мастило, легке простукування, нагрівання або спеціальний екстрактор. Правильний напрямок і спокійна послідовність дій часто економлять більше часу, ніж груба сила.

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