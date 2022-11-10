Украина получила еще 1570 г. Starlink от Польши

Украина получила еще 1570 г. Starlink от Польши

10.11.2022 19:57

Укринформ

Украина получила еще 1570 терминалов Starlink от Польши.

Как передает Укринформ, об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Телеграме.

"Еще 1570 Старлинков от Польши уже в Украине. Это особенно важно сейчас, ведь из-за российских обстрелов имеем проблемы с электроэнергией. Когда свет исчезает — в некоторых регионах не работают мобильные операторы и интернет-провайдеры. Поэтому обеспечим страну публичными точками WI-FI, где люди смогут быть на связи", — отметил правительственный чиновник.

По его словам, часть терминалов передадут гражданским администрациям на деоккупированные территории. Кроме того, будет обеспечена Starlink Укрзализныця, чтобы пассажиры и работники имели стабильную мобильную связь и интернет.

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Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения при содействии Минцифры от доноров и партнеров Украина получила более 20 тысяч терминалов Starlink, из них 5 тысяч при поддержке правительства Польши.

Федоров поблагодарил польское правительство за постоянную поддержку, группу логистических компаний ZAMMLER — за бесплатную доставку новой партии терминалов в Украину.

Как сообщал Укринформ, медицинские учреждения Украины получили более 400 устройств Starlink, чтобы работать с электронной системой здравоохранения и иметь доступ к интернету.

По материалам: Укринформ