Сектор высоких технологий Нидерландов невольно помогает рф — разведка

31.10.2022 04:09

Укринформ

Служба военной разведки Нидерландов обнаружила, что россия пытается через подставные компании получить высокотехнологичные разработки для войны против Украины.

Об этом сообщает NOS, передает Укринформ.

"Нидерландские высокотехнологичные компании без ведома продают свои технологии фирмам, основанным российской военной разведкой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководитель службы военной разведки Нидерландов Ян Свилленс заявил, что российские спецслужбы создали в стране десятки подставных компаний, которые в обход санкций покупают технологии, а затем импортируют их в россию.

Таким образом, указывает издание, что нидерландский сектор высоких технологий невольно поставляет важные активы для российской военной машины.

В Нидерландах действуют ведущие компании в секторах полупроводников и микросхем, в частности NXP и ASML.

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Правоохранители призывают компании тщательно проверять своих клиентов, чтобы невольно не сотрудничать с рф.

Как сообщалось, в Нидерландах правоохранители задержали 55-летнего мужчину по подозрению в поставке микрочипов в россия в обход санкций. На его банковские счета и торговый инвентарь был наложен арест.

По материалам: Укринформ