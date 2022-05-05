Федоров сообщил о новых санкциях против рф от технологических компаний

Федоров сообщил о новых санкциях против рф от технологических компаний

05.05.2022 05:47

Укринформ

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о новых санкциях против российской федерации от технологических компаний

Как передает Укринформ, об этом он написал в Телеграме.

В частности, финская компания Accountor инициировала выход с российского рынка. «Компания объявила, что уже начала процесс прекращения деятельности. Accountor специализируется на программных решениях и аутсорсинговых услугах для финансовых и HR служб», — отметил Федоров.

Также AliExpress прекратил принимать для оплаты заказов карты банков, попавших под санкції, оплачивать заказ можно через Qiwi.

Кроме того, компания Wolters Kluwer прекратила вести бизнес в россии и беларуси, за исключением некоторых продуктов для здоровья, для которых есть веские гуманитарные причины. Wolters Kluwer NV – голландская компания, предоставляющая информационные услуги. Компания обслуживает юридические, деловые, налоговые, бухгалтерские, финансовые, аудиторские, рисковые, нормативные и медицинские рынки.

«Downdetector в российской версии больше нет. Если перейти по ссылке downdetector.ru, пользователя перебросит на международную версию, где многие российские сервисы отсутствуют. Downdetector – это платформа, которая позволяет отслеживать сбои в работе социальных сетей, мессенджеров и других сайтов», — заявил Федоров.

Также программа для SEO-продвижения сайтов SE Ranking прекратила работу в россии и взаимодействие с российскими пользователями. Компания продолжит выполнять обязательства по текущим договорам, но покупка, продление подписок и пополнение баланса невозможны.

Министр также сообщил, что одна из двух ведущих международных баз данных научного цитирования Web of Science, которая предоставляет сведения о публикациях и их цитировании в научных журналах, стала недоступной для исследователей из рф.

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Кроме того, американский производитель Emerson Electric покидает рф. «Emerson Electric – крупная транснациональная корпорация. Компания объединяет технологию и инжиниринг во многих отраслях промышленности и предлагает технологические решения для промышленных, коммерческих и потребительских рынков», – отметил Федоров.

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24 февраля началось полномасштабное вторжение российских войск в Украину, они обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, ведут массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

С первых дней вторжения рф в Украину международные союзники и партнеры ввели жесткие для российской экономики пакеты санкций, а также экспортные ограничения. Многие компании объявили о прекращении работы в россии и выходе из совместных проектов.

По материалам: Укринформ