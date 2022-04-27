В Украине работает уже более 10 тысяч терминалов Starlink

В Украине работает уже более 10 тысяч терминалов Starlink

27.04.2022 18:59

Укринформ

На всей территории Украины уже действуют свыше 10 тысяч терминалов Starlink.

Как передаёт Укринформ, об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "РБК — Украина".

"У нас свыше 10 тысяч терминалов по всей территории Украины. Сегодня все они работают бесплатно для команд и объектов, где они размещаются", — сказал вице-премьер.

По словам Федорова, ещё некоторое время терминалами можно будет пользоваться бесплатно, после чего в Минцифре будут решать вопросы оплаты.

Глава министерства объяснил, что Starlink по принципу действия очень похож на мощный роутер и территория распространения сигнала зависит от открытости помещений и площадей. Федоров добавил, что часто терминалы используются в полевых условиях, там они работают нормально на несколько сотен метров.

Он отметил, что в настоящее время удовлетворены потребности критической инфраструктуры и медицинской сферы. Также после деоккупации Киевской и Черниговской областей появились новые потребности из-за проблем с фиксированным интернетом и мобильными вышками. В частности, сейчас много провайдеров питаются от Starlink, чтобы вся их сеть заработала. Много маленьких населенных пунктов, сел его используют для того, чтобы иметь хоть какую-то связь.

"Поэтому пока идут боевые действия, нам нужно больше терминалов. Думаю, что речь идет о тысячах в дополнение к тому, что уже есть. Связь сегодня очень важна для нормальной работы государственных органов и критической инфраструктуры", — заметил Федоров.

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Как сообщал Укринформ, в Украине 27 апреля было зарегистрировано Starlink Ukraine как представительство компании SpaceX.

Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск ответил согласием на просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету.

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Starlink – это проект компании SpaceX, который с помощью сети спутников предоставляет доступ к широкополосному интернету. Скорость такого интернета – до 1 Гбит/с для каждого абонента, а пользоваться им можно в любой точке Земли.

По материалам: Укринформ