Минцифры работает над запуском маркетплейса Etsy и платежной системы Stripe
Минцифры работает над запуском маркетплейса Etsy и платежной системы Stripe
06.04.2022 15:26
Укринформ
Министерство цифровой трансформации Украины работает над запуском маркетплейса Etsy и международной платежной системы с высокой скоростью обработки платежей Stripe.
Как передает Укринформ, об этом Минцифры сообщило в Телеграме.
"Мы уже создали петиции, чтобы обе компании запустили свой сервис для украинцев и продолжаем переговоры с их руководством", — говорится в сообщении.
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В Минцифры заявили, что к диалогу с командой Stripe присоединились Национальный банк Украины и Visa. Это значит, что выход компании на украинский рынок может ускориться.
Маркетплейс Etsy, на котором можно купить или продать уникальные товары, уже готовы рассматривать возможность открытия платформы для украинцев.
По материалам: Укринформ