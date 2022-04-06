Минцифры работает над запуском маркетплейса Etsy и платежной системы Stripe

Минцифры работает над запуском маркетплейса Etsy и платежной системы Stripe

06.04.2022 15:26

Укринформ

Министерство цифровой трансформации Украины работает над запуском маркетплейса Etsy и международной платежной системы с высокой скоростью обработки платежей Stripe.

Как передает Укринформ, об этом Минцифры сообщило в Телеграме.

"Мы уже создали петиции, чтобы обе компании запустили свой сервис для украинцев и продолжаем переговоры с их руководством", — говорится в сообщении.

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В Минцифры заявили, что к диалогу с командой Stripe присоединились Национальный банк Украины и Visa. Это значит, что выход компании на украинский рынок может ускориться.

Маркетплейс Etsy, на котором можно купить или продать уникальные товары, уже готовы рассматривать возможность открытия платформы для украинцев.

По материалам: Укринформ