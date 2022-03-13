В приложении «Дія» теперь можно слушать радио

В приложении «Дія» теперь можно слушать радио

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13.03.2022 19:36

Укринформ

Министерство цифровой трансформации запустило "Дія.Радіо" в приложении "Дія".

Как передает Укринформ, об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Телеграме.

"Запустили "Дія.Радіо" в приложении "Дія". Теперь вместе с "Дія.TV", где вы можете смотреть марафон с новостями, вам доступно и радио, даже если в вашем городе обычные радиостанции не работают", — написал он.

Федоров объяснил, что для того, чтобы пользоваться "Дія.Радіо", нужно запустить приложение "Дія" и войти в "Послуги", где выбрать "Дія.Радіо".

Как сообщал Укринформ, Министерство цифровой трансформации вместе со стриминговым сервисом Megogo 6 марта запустили новую услугу для пользователей приложения "Дія" — "Дія.TV".

По материалам: Укринформ