В приложении «Дія» теперь можно слушать радио
В приложении «Дія» теперь можно слушать радио
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13.03.2022 19:36
Укринформ
Министерство цифровой трансформации запустило "Дія.Радіо" в приложении "Дія".
Как передает Укринформ, об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Телеграме.
"Запустили "Дія.Радіо" в приложении "Дія". Теперь вместе с "Дія.TV", где вы можете смотреть марафон с новостями, вам доступно и радио, даже если в вашем городе обычные радиостанции не работают", — написал он.
Федоров объяснил, что для того, чтобы пользоваться "Дія.Радіо", нужно запустить приложение "Дія" и войти в "Послуги", где выбрать "Дія.Радіо".
Как сообщал Укринформ, Министерство цифровой трансформации вместе со стриминговым сервисом Megogo 6 марта запустили новую услугу для пользователей приложения "Дія" — "Дія.TV".
По материалам: Укринформ