Европейско-японская космическая миссия BepiColombo приближается к Меркурию
Европейско-японская космическая миссия BepiColombo приближается к Меркурию
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01.10.2021 10:51
Укринформ
Первая совместная автоматическая космическая миссия к Меркурию Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) — BepiColombo — приблизится к планете сегодня ночью.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ВВС.
Приближение к Меркурию ожидается в 23:34 UTC 1 октября (в 02:34 2 октября по киевскому времени).
Станция пролетит возле ближайшей к Солнцу планеты на расстоянии всего 200 километров.
Зонд летит с ночной стороны, поэтому первые черно-белые снимки будут сделаны с помощью нескольких мониторинговых или инженерных камер, установленных на внешней стороне корабля, после сближения с Меркурием.
Миссия состоит из трех компонентов: Mercury Transfer Module (MTM) — двигательная установка, сконструированная ЕКА; Mercury Planetary Orbiter (MPO) — построен ЕКА; Mercury Magnetospheric Orbiter (Mio) — построен JAXA.
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Запуск миссии успешно осуществлен 20 октября 2018, года, прибытие к Меркурию планируется в декабре 2025 года, после облета Земли, двух облетов Венеры и шести облетов Меркурия.
Первый гравитационный маневр возле Земли был сделан в апреле 2020 года, в октябре 2020 BepiColombo впервые пролетел возле Венеры, а 11 августа 2021 года состоялся второй и последний гравитационный маневр возле Венеры.
Планируется, что аппараты выйдут на орбиту Меркурия 5 декабря 2025 года, Mio и MPO отделятся и будут исследовать планету на протяжении одного года, с возможным продлением на год.
В целом миссия должна исследовать происхождение и эволюцию планеты, ее форму, структуру, поверхность, геологию, состав и кратеры, состав и изменения в экзосфере планеты, магнитосферу, происхождение магнитного поля Меркурия и др.
Завершение расширенной миссии запланировано на 1 мая 2028 года.
Фото: ESA/ATG MEDIALAB
По материалам: Укринформ