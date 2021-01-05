Изобрели портативное устройство, измеряющее уровень стресса у растений

05.01.2021 15:37

Укринформ

Исследователи представительства Массачусетского технологического института в Сингапуре (SMART) и Лаборатории наук о жизни Temasek разработали портативный оптический датчик, который может определять, находится ли растение в состоянии напряжения.

Об этом сообщает MIT News, передает Укринформ.

Портативный датчик от SMART, который имеет название Raman и крепится к листьям растений, может служить полезным инструментом в сфере точного земледелия. Благодаря сенсору фермеры смогут проводить раннюю диагностику дефицита азота у растений, который вызывает преждевременную порчу листьев и потерю урожая.

Хотя исследования команды ученых касалось измерения уровня азота у растений, устройство также пригодно для выявления таких видов стрессового состояния, как нехватка воды и минералов, чрезмерная жара и холод.

Исследователи считают, что их изобретение поможет фермерам увеличить урожайность сельскохозяйственных культур и уменьшить негативное влияние на окружающую среду. Они связывают экологичность устройства с ослаблением загрязнения водных экосистем в результате утечки азота в грунтовые воды.

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Портативную систему исследователи разработали совместно с местной компанией TechnoSpex. Датчик состоит из зажима, напечатанного на 3D-принтере, который расположен вокруг волоконно-оптического датчика Raman.

Исследовательское предприятие SMART образовалось в 2007 году благодаря совместным усилиям Массачусетского технологического института и Национального исследовательского фонда Сингапура. Ученые инновационного центра занимаются исследованиями в пяти сферах: городская мобильность, устойчивые технологии в агрокультуре, электронные системы с низким уровнем энергопотребления, антимикробная устойчивость и производство персонализированных лекарств.

По материалам: Укринформ