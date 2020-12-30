В Корее создали «морского работа» для обезвреживания мин

В Корее создали «морского работа» для обезвреживания мин

29.12.2020 10:53

Укринформ

Компания Daeyang Electric Co передала Военно-морским силам Южной Кореи десяток подводных автономных обезвреживателей мин.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Yonhap.

Сам аппарат, в котором есть функции «морского робота», ищет, идентифицирует и нейтрализует, благодаря прикреплению взрывчатки, найденные под водой мины.

Подводный дрон может работать при сильных течениях и длительное время – находиться под водой.

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В ВМС отметили, что будут использовать аппарат, в частности, для очистки вод у портов и пляжей.

Как сообщал Укринформ, британская компания UAVTEK разработала вместе с BAE Systems дрон под названием Bug (комар), который сейчас уже тестирует британская армия.

По материалам: Укринформ