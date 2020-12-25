Hubble показал активную галактику Циркуль

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25.12.2020 15:27

Укринформ

Телескоп Hubble сделал снимок галактики Циркуль, расположенной в одноименном созвездии.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на обсерваторию.

Галактика расположена от Земли на расстоянии в 13 миллионов световых лет, и находится в южной части созвездия Циркуль.

Отмечается, что спиральная галактика Циркуль является вторым типом Сейфертовской галактики. Эти модели галактик имеют компактные центры и, как считается, также содержат массивные черные дыры.

Сами Сейфертовские галактики являются частью большого класса объектов, которые называются активными ядрами галактик или AGN.

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AGN в свою очередь обладают способностью выталкивать газ из центров своих галактик, выбрасывая его в космос с феноменальной скоростью.

Как сообщал Укринформ, телескоп Hubble сделал снимок галактики Arp 22 в созвездии Змея.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ