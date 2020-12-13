Япония одобрила продажу первого продукта с модифицированным геномом

13.12.2020 10:39

Укринформ

Группа экспертов при Министерстве здравоохранения Японии одобрила продажу первого в стране продукта с модифицированным геномом.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

Эта группа одобрила в пятницу заявку на продажу помидора, геном которого был модифицирован таким образом, чтобы в нем содержалось больше гамма-аминомасляной кислоты ГАМК. Полагают, что эта аминокислота способствует снижению кровяного давления.

Помидор был разработан совместно Университетом Цукуба и одной биотехнологической фирмой.

Эксперты отметили, что помидор не содержит никаких генов, которые отличаются от генов натуральных сортов. Эксперты сообщили также, что редактирование генома не привело к увеличению количества аллергенов или токсичных веществ.

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Следует отметить, что введенное в прошлом году в Японии постановление разрешает продажу продуктов питания с модифицированным геномом после подачи правительственным органам соответствующей заявки, если группа экспертов определит, что данный продукт не требует проверки на безопасность.

По материалам: Укринформ