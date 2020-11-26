Минцифры создало план цифровой трансформации для каждого министерства

26.11.2020 04:07

Укринформ

Министерство цифровой трансформации создало план цифровой трансформации каждого министерства на следующий год.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом сказал вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время выступления на Personal Democracy Forum Ukraine 2020.

"Мы создали план цифровой трансформации для каждого министерства на следующий год и забюджетировали его. Наше министерство получит финансирование на следующий год, когда будет принят бюджет во втором чтении. И теперь мы вводим единый подход к управлению проектами по цифровой трансформации в каждом министерстве", – рассказал Федоров.

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Он добавил, что также будет создан специальный публичный дашборд со всеми проектами цифровой трансформации, что внедряются в Украине. По словам Федорова, каждый сможет ознакомиться с этим дашбордом и получить информацию о том, на какой стадии находится тот или иной проект, когда будет запущена какая-то конкретная услуга и кто отвечает за эти проекты.

"То есть мы создаем такую ​​систему координат, которая стимулирует развиваться и менеджеров и реализовывать проекты", – отметил вице-премьер.

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Как сообщал Укринформ, Минцифры уже сэкономило на закупках 2,8 миллиарда грн, ликвидировало схему с «налоговыми скрутками», а это 2 млрд грн дополнительных ежемесячных поступлений. Экономия благодаря электронным услугам — около 495 млн грн в год, антикоррупционный эффект – 841 млн грн.

По материалам: Укринформ