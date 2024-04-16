Спорт

Що сталося на матчі «Челсі» — «Евертон» і як на це відреагував Почеттіно

Дивний інцидент стався під час поєдинку 33-го туру англійської Прем'єр-ліги Челсі – Евертон, який завершився з рахунком 6:0.

Арина Марченко Send an email 5 часов ago
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Гравці лондонської команди влаштували штовханину, вирішуючи, хто буде реалізовувати пенальті.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Мета.

Палмер хотів приступити до м’яча, щоб виконати пенальті і, забити свій четвертий гол у матчі. Він взяв м’яч і пішов із ним у штрафний. Тоді Джексон підбіг до англійця. 22-річний хлопець почав відштовхувати свого партнера. До суперечки приєднався Ноні Мадуеке, який також попросив м’яч.

Ситуація в лавах «Челсі» почала виходити з-під контролю і Конор Галлахер був вимушений втрутитися. Півзахисник почав заспокоювати товаришів по команді. В поєдинку за правом реалізувати пенальті виграв Палмер, оформивши покер.

Як відреагував Маурісіо Почеттіно

Головний тренер «Челсі» Маурісіо Почеттіно не приховував гніву на своїх гравців.

Він описав те, що сталось, як ганьба, яку побачили в усьому світі. Головний тренер вибачився перед вболівальниками за ганебну поведінку своїх підопічних. 

За його словами, гравці були попереджені, що наступного разу за подібну ситуацію винуватці будуть виключені з команди.

Лондонська команда провела 31 матч, набрала 47 очок і посідає дев’яте місце в англійській Прем’єр-лізі.

Наступний матч «Челсі» проведе в суботу, 20 квітня, де їй протистоятиме «Манчестер Сіті» в рамках 1/2 фіналу Кубка Англії. Зустріч пройде на стадіоні «Вемблі» в Лондоні і розпочнеться о 19:15 за київським часом.

Раніше ПЛ писала про те, кому прогнозують перемогу у поєдинку Усик – Ф’юрі.

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Арина Марченко Send an email 5 часов ago
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