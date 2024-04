Що сталося на матчі «Челсі» — «Евертон» і як на це відреагував Почеттіно

Гравці лондонської команди влаштували штовханину, вирішуючи, хто буде реалізовувати пенальті.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Мета.

Палмер хотів приступити до м’яча, щоб виконати пенальті і, забити свій четвертий гол у матчі. Він взяв м’яч і пішов із ним у штрафний. Тоді Джексон підбіг до англійця. 22-річний хлопець почав відштовхувати свого партнера. До суперечки приєднався Ноні Мадуеке, який також попросив м’яч.

Ситуація в лавах «Челсі» почала виходити з-під контролю і Конор Галлахер був вимушений втрутитися. Півзахисник почав заспокоювати товаришів по команді. В поєдинку за правом реалізувати пенальті виграв Палмер, оформивши покер.

This should be the last time this ever happens at Chelsea Football Club under Mauricio Pochettino.



pic.twitter.com/xDJvBDymoe