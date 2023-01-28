«Есть моменты важнее спорта»: шведские лыжницы готовы бойкотировать соревнования в случае допуска россиян

Международные спортивные федерации начинают задумываться о возвращении к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Однако будущие участницы соревнований из Швеции готовы бойкотировать соревнования из-за допуска спортсменов из стран-агрессоров. Об этом пишет Sportbladet, передает

Ранее Международный олимпийский комитет опубликовал заявление, в котором предположил, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом. Шведские лыжницы Эмма Рибом, Майя Дальквист, Линн Сван и Эбба Андерссон выступили категорически против этого.

“Ситуация остается неизменной — Россия ведет войну против Украины. Я за то, чтобы не открывать двери. Я готова бойкотировать соревнования. Есть моменты, которые важнее спорта”, — сказала Линн Сван.

Ранее Зеленский раскритиковал инициативы руководителя Международного олимпийского комитета Томаса Баха и подчеркнул, что “любой нейтральный флаг российских спортсменов запятнан кровью’ю”.

По материалам: УНН