Женская сборная Украины по борьбе впервые в истории завоевала Кубок мира

Сборная Украины впервые в истории завоевала Кубок мира по женской борьбе. Турнир проходил в минувшие выходные в американском Коралвилле. Об этом сообщает «Главпост» Ассоциация спортивной борьбы Украины, информирует .

Желто-голубая команда блестяще победили команду Монголии на Кубке мира во втором раунде. Украинки выиграли со счетом 7:3. Победу одержали Алина Грушина, Юлия Ткач-Остапчук, Ирина Бондарь, Екатерина Зеленых, Татьяна Сова-Рижко, Алла Белинская и Анастасия Осняч-Шустова.

Наши девушки в третьем раунде победили команду Японии со счётом 5:5. Победу в своих встречах одержали: Алина Грушина, Юлия Ткач-Остапчук, Ирина Бондарь, Татьяна Сова-Рижко и Алла Белинская. Следует отметить, что другие девушки также показали замечательную борьбу и по балам совершенно не уступали японкам.

Таким образом желто-голубая команда под руководством Андрея Стадника вышла в финал, где встретилась с командой Китая.

В финальном раунде украинки победили команду Китая со счетом 6:4. В своих встречах победили Оксана Ливач, Алина Грушина, Юлия Ткач-Остапчук, Ирина Коляденко, Татьяна Сова-Рижко и Анастасия Осняч-Шустова.

«Женская команда по борьбе впервые в истории завоевала Кубок мира», — указали в Минмолодежьспорта.

Полный комплект наград собрали украинские фристайлисты за два дня соревнований на Кубке Европы по лыжной акробатике в финской Руке.

По материалам: УНН