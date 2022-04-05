Спорт

Натурализованный футболист сборной Украины сменил «Шахтер» на клуб из Бразилии

Photo of Admin Admin Send an email 7 минут agoОбновлено: 5 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения

Натурализованный футболист сборной Украины сменил "Шахтер" на клуб из Бразилии

ФК «Коринтианс» подписал контракт с украинским нападающим «Шахтера» и сборной Украины Жуниором Мораес, сообщает со ссылкой на сайт бразильского клуба.

Спортсмен будет выступать за бразильский коллектив до 31 декабря 2023 года. Другие условия трансфера не разглашаются.

Мораес выступал в клубах украинской Премьер-лиги с 2011 года с небольшими перерывами. За это время он успел поиграть за донецкий «Металлург», «Динамо» и «Шахтер». Мораес трижды становился чемпионом Украины, трижды выигрывал титул лучшего бомбардира УПЛ, а также по разу получил со своими командами Кубок и Суперкубок Украины. Всего на счету форварда 345 матчей и 173 забитых мяча.

Заметим, что с марта 2019 года Мораес выступал за национальную сборную Украины, получив гражданство страны. В стане «сине-желтых» его карьера остановилась на цифрах в 11 проведенных матчах и 1 забитом мяче.

Стал героем встречи Лиги Европы:Малиновский оформил три результативные действия за «Аталанту».

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 7 минут agoОбновлено: 5 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Захватчики не могут прослушивать телефонные разговоры украинцев — Госспецсвязи

22 минуты ago

Япония выделила 100 млн долларов для помощи украинским беженцам

51 минута ago

Крипторегулирование: две стороны одной монеты

1 час ago

Зеленский снова призвал мир к усилению санкций против рф

2 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button