Пекин-2022. День 3: семь комплектов наград, украинцы в финалах

В воскресенье, шестого февраля на Олимпиаде в Токио разыграют семь комплектов наград. Украинцы будут принимать участие в соревнованиях, где будут разыгрываться медали, но на высокие места в этих видах спорта надеяться не стоит.

Медальные соревнования

Первый комплект наград на Олимпиаде в Пекине будет разыгран среди мужчин лыжников. В дисциплине скиатлон 15 +15 км лучшим образом могут себя проявить универсалы. В этом виде выступят и украинские спортсмены. От Украины выступят Алексей Красовский и Руслан Перехода. Однако попадание даже в топ-50 лучших будет считаться отличным результатом для украинцев. Главные фавориты по мнению экспертов норвежец Йоханнес Клебо и два представителя ОКР Александр Большунов и Алексей Червоткин.

09.00 Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон. 15 км+15 км.

Первый комплект наград в Пекине разыграют также представители прыжков с трамплина. На них ждут прыжки с нормального трамплина. Квалификацию прошел только один украинец Евгений Марусяк. Антон Корчук стал 52 из 53, почти 20 спортсменов не вышли на старт из-за различных проблем (преимущественно позитивные тесты на ковид). Победителем квалификации стал норвежец Мариус Линдвик (116,7 баллов).

13.00 Прыжки с трамплина. Мужчины. Нормальный трамплин

В санном спорте мужчины проедут своих заключительные заезды. После двух заездов лидируют Йоханнес Людвиг (Германия), Вольфганг Киндль (Австрия) и Доминик Фишналлер (Италия). Лучшим из украинцев является Антон Дукач – 23 строчка. Андрей Мандий – 35-й.

13:30 Сани. Мужчины. Одиночки. 3-я и 4-я попытки.

Первые награды будут разыграны и в горнолыжном спорте. В скоростном спуске среди мужчин фаворитами считаются Александр Омодт Кильде и Беат Фойц. Украинец Иван Ковбасюк также выйдет на старт. В стартовом протоколе значится 43 спортсмена, хотя в тренировках стартовало более 50 участников. В одной из тренировок украинец был 51 из 56, а во время второй – не финишировал. Успехом будет попадание в топ-40, хотя сначала нужно финишировать.

04.00 Горные лыжи. Мужчины. Скоростной спуск

Очередные награды будут разыграны в конькобежном спорте. На дистанцию 5000 метров выйдут мужчины. Здесь украинцы не будут представлены.

10:30 Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м

Очередной комплект наград также будет разыгран и в сноуборде. На этот раз в дисциплине слоупстайл.

03:30 Сноуборд. Женщины. Слоупстайл

В фристайле комплект наград будет разыгран в дисциплине могул среди женщин. Украинок тут также нет.

13:30 Фристайл. Женщины. Могул

Другие соревнования

Очередные матчи будут сыграны в женском хоккейном турнире.

10.40 Женщины. Групповой турнир. Китай — Япония

15.10 Женщины. Групповой турнир. Швейцария — США

В фигурном катании продолжатся выступления в командных соревнованиях.

03:30 Фигурное катание. Командные соревнования. Женщины. Короткая программа

05:50 Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа

Также групповой турнир продолжается и у керлингистов в миксе.