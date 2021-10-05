Спорт

Петраков провел дополнительный вызов защитника в сборную Украины

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Петраков провел дополнительный вызов защитника в сборную Украины

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков решил довызвать в состав национальной команды защитника киевского «Динамо» Артема Шабанова. Об этом сообщает «Главпост» пресс-служба УАФ, передает

Шабанов прибудет в расположение национальной команды, в столичный отель “Опера” одновременно со всеми вызванными игроками. Степень повреждений отдельных исполнителей и возможность их подготовки к квалификационным матчам сборной Украины в октябре будет определен медицинским штабом “сине-желтых”.

Стоит отметить, что в этом сезоне Шабанов провел только четыре матча за “Динамо”. Также в его активе два поединка за национальную сборную Украины.

Ранее Петраков также вызвал дополнительного вратаря в сборную Украины.

По материалам: УНН

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