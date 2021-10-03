Спорт

«Черноморец» в матче с «Колосом» продолжил серию поражений в УПЛ

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"Черноморец" в матче с "Колосом" продолжил серию поражений в УПЛ

Матчем с участием «Черноморца» и «Колоса» была открыта программа сегодняшнего соревновательного дня 10-го тура УПЛ, сообщает со ссылкой на сайт турнира.

Очень богатым на события выдался стартовый матч субботней части 10 тура. По итогам первых 45 минут зрители увидели два забитых мяча (за хозяев отличился Лысенко, а за одесситов Смирный), а еще — немало моментов, опасных ситуаций, других интересных событий.

Обеим командам победа была не только необходима — жизненно важна, учитывая турнирное положение. Тем не менее в игровом плане это проявилось так, что «Черноморец» атаковал системно, массово, а «Колос», благодаря контратакам, создал ощутимо больше моментов. И победный гол забил за «Колос» бразилец Оливейра — 2:1.

В турнирной таблице «Колос» с 11 баллами поднялся на 9-ю строчку, а одесситы идут в зоне вылета из 6-ю очками.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 1 час ago
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