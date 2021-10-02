Украинки завоевали две медали на старте чемпионата мира по гребле-марафона

Сборная Украины завоевала две медали в первый день чемпионата мира по марафону, который начался в Питешти (Румыния), передает со ссылкой на Федерацию каноэ Украины.

Детали

Первая медаль сборной Украины на чемпионате мира по марафону завоевала каноистка Екатерина Безнюк. Она стала бронзовым призером в соревнованиях юниоров на дистанции 11,8 км (с 2-мя перебежками). Она показала время — 1: 07,11,87, отстав лишь на 10 с от серебряного призера — Лили Маткович из Венгрии.

Также отметим, что каноистка с Энергодара Людмила Бабак продолжила свою невероятную победную серию. Воспитанница Сергея Снежка получила свою пятую победу подряд на чемпионатах мира (впервые — в 2017-м, в 2019-м — 2 победы), став первой на дистанции 3,4 км (с 2-мя перебежками) с результатом 18:32 93.

Напомним

Ранее украинцы выиграли медали чемпионата мира по гребле.

По материалам: УНН