Теннис: Свитолина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Чикаго

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал “Chicago Fall Tennis Classic” с призовым фондом 565 тыс. долл., сообщает со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.

Детали

Свитолина и представительница Туниса Онс Жабер (6-я сеяная) провели на корте 1:00 и 22 минуты. Свитолина лидировала в первой партии 4: 1, после чего проиграла 8 геймов подряд — 4: 6, 2: 6.

Для Жабер это первая победа в матчах с Украинской после 3-х поражений.

Кроме того, Жабер оформила свою пятую победу за последние шесть матчей против соперницы из топ-10 рейтинга. Далее 16-я ракетка мира сыграет либо с Бенчич, или с Леной Рыбакин.

Напомним

Свитолина потеряла позиции в рейтинге WTA.

По материалам: УНН