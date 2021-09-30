Украинского легкоатлета номинировали на звание «Восходящая звезда» в Европе

Украинский легкоатлет Михаил Кохан стал претендентом на звание «Восходящая звезда» в Европе по итогам 2021 года, передает со ссылкой на сайт ФЛАУ.

Детали

В 2021 Кохан выиграл чемпионат Европы среди молодежи и возглавил европейский топ-лист сезона в этой категории, а на Олимпийских играх занял четвертое место по метанию молота, показав результат за 80 метров.

Более того, Кохан единственный в мире 20-летний атлет за всю историю, показавший результат в 80 метрах.

Дополнение

Один из главных конкурентов Кохана – 19-летний француз Саша Жоя, который в этом году выиграл чемпионат мира и Европы U20 в беге на 110 м с барьерами.

Также среди номинантов: словенец Кристиан Чех, турецкий бегун с барьерами Берке Акчам, литовский метатель диска Николай Алекно, французский прыгун в длину Эрван Конате и специализирующийся на тройном прыжке швед Габриэль Валльмарк.

По материалам: УНН