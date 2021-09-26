Теннис: украинка пробилась в финал турнира в Португалии

Украинская теннисистка Дарья Снегири получила право сыграть в финальном матче турнира ITF W25 «Santarém Ladies Open», который проходит в португальском городе Сантарем, сообщает со ссылкой на сайт «Большого тенниса Украины».

В полуфинальном матче украинская теннисистка, посеянная под пятым номером, обыграла восьмую сеяную Изабеллу Шиникову из Болгарии — 6:4, 6:3.

Итак, Снегирь проведет второй финал в этом году. В феврале украинка стала чемпионкой на турнире ITF W25 в Пуатье (Франция).

Соперница украинки по финалу определится по итогам матча между австралийкой Эллен Перес и Ралукой Джорджианой Шербан с Кипра.

Украина получила соперника по финалу квалификации к Кубку Дэвиса-2022.

По материалам: УНН