Спорт
Теннис: украинка пробилась в финал турнира в Португалии
Украинская теннисистка Дарья Снегири получила право сыграть в финальном матче турнира ITF W25 «Santarém Ladies Open», который проходит в португальском городе Сантарем, сообщает со ссылкой на сайт «Большого тенниса Украины».
В полуфинальном матче украинская теннисистка, посеянная под пятым номером, обыграла восьмую сеяную Изабеллу Шиникову из Болгарии — 6:4, 6:3.
Итак, Снегирь проведет второй финал в этом году. В феврале украинка стала чемпионкой на турнире ITF W25 в Пуатье (Франция).
Соперница украинки по финалу определится по итогам матча между австралийкой Эллен Перес и Ралукой Джорджианой Шербан с Кипра.
Украина получила соперника по финалу квалификации к Кубку Дэвиса-2022.
По материалам: УНН