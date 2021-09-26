«Шахтер» продлил победную серию в чемпионате Украины

В девятом туре Украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» принимал ровенский «Верес», сообщает со ссылкой на сайт «горняков».

До перерыва команды обменялись голами. Гол в свои ворота забил футболиста «Вереса» Мельник, а за гостей отличился Пасич. Во второй половине «Шахтер» сумел трижды забить. Голами отметились Тете, Марлос и Траоре — 4:1.

«В первом тайме мы сыграли хорошо, но, возможно, не слишком были уверены в себе. Не думаю, что мы уже думали об «Интере». Вопрос в том, что в старте вышло много ребят, которые в этом сезоне мало играли. И у нас на поле много молодых. Кроме Пятова, Марлоса и Кривцова почти всем около 20-21 года. Иногда проблема нехватки опыта, и когда мы должны закрыть матч, он еще оставался открытым. Я считаю, что сегодня мы одержали важную победу для молодых футболистов и вообще важную в чемпионате», — сказал тренер «Шахтера» Де Дзерби.

«Шахтер» набрал 22 очка и идет вторым после «Динамо». 28 сентября «горняки» на НСК «Олимпийский» будут принимать чемпиона Италии миланский «Интер»

По материалам: УНН