Спорт

«Шахтер» продлил победную серию в чемпионате Украины

Photo of Admin Admin Send an email 41 минута ago
0 0 1 минута чтения

"Шахтер" продлил победную серию в чемпионате Украины

В девятом туре Украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» принимал ровенский «Верес», сообщает со ссылкой на сайт «горняков».

До перерыва команды обменялись голами. Гол в свои ворота забил футболиста «Вереса» Мельник, а за гостей отличился Пасич. Во второй половине «Шахтер» сумел трижды забить. Голами отметились Тете, Марлос и Траоре — 4:1.

«В первом тайме мы сыграли хорошо, но, возможно, не слишком были уверены в себе. Не думаю, что мы уже думали об «Интере». Вопрос в том, что в старте вышло много ребят, которые в этом сезоне мало играли. И у нас на поле много молодых. Кроме Пятова, Марлоса и Кривцова почти всем около 20-21 года. Иногда проблема нехватки опыта, и когда мы должны закрыть матч, он еще оставался открытым. Я считаю, что сегодня мы одержали важную победу для молодых футболистов и вообще важную в чемпионате», — сказал тренер «Шахтера» Де Дзерби.

«Шахтер» набрал 22 очка и идет вторым после «Динамо». 28 сентября «горняки» на НСК «Олимпийский» будут принимать чемпиона Италии миланский «Интер»

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 41 минута ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Переход на зимнее время в Украине 2021: когда и как правильно перевести часы

2 часа ago

Экс-руководитель разведки Бурба дал показания ВСК по делу «вагнеровцев»

2 часа ago

Затопило машины и дома, пронесся смерч. Сочи оказался под водой после мощного ливня (видео)

3 часа ago

Координатор санкционной политики в администрации Обамы: Свободная Украина — разочарование Путина

4 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button