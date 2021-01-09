НБА: первый выход в старте Леня в сезоне помог “Торонто” прервать серию поражений

Украинец Алексей Лень получил игровое время в поединке НБА между “Торонто Рэпторс” и “Сакраменто Кингз”, передает

Украинский центровой, который выступает за команду из Торонто, провел на паркете 5 минут в выездном матче против “Сакраменто Кингз”, который его команда выиграла со счетом 123:144.

Для Леня выход в старте стал первым в нынешнем сезоне.

Центровой не собрал ни одного отскока и не отдавал результативных передач. Однако, “Рэпторс” одержали вторую победу из восьми сыгранных матчей и располагаются на 13-м месте в Восточной конференции.

Напомним, что Лень завершал прошлый сезон именно в рядах “Кингс”.

Добавим, результативные действия Михайлюка не помогли “Детройту” победить в поединке НБА.

По материалам: УНН