Спорт

Биатлонистка Джима попала в топ-15 индивидуальной гонки этапа Кубка мира

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Биатлонистка Джима попала в топ-15 индивидуальной гонки этапа Кубка мира

В рамках этапа Кубка мира в немецком Оберхофе состоялись две индивидуальные гонки – среди мужчин и женщин, сообщает со ссылкой на Международный союз биатлонистов.

В женских гонках выступили две украинки. Юлия Джима уступила 2 минуты и 17 секунд победительнице Тирил Экхофф, завершив выступления с 3-мя промахами – 14 место. Елена Пидгрушная стала 39-й (2).

У мужчин не было равных норвежской тройке Легрейд, Дале, Тарьей Бё – в таком порядке они расположились на финише.

Отметим, что единственный представитель Украины Артем Прима замкнул главную 30-ку с 2-мя промахами и 2 минутами и 27 с отставания.

Добавим, завтра в Оберхофе пройдут смешанная и одиночная смешанная эстафеты.

Напомним, украинская биатлонистка попала в топ-10 спринта этапа Кубка мира.

По материалам: УНН

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