Двое украинцев вошли в топ-50 талантливых молодых футболистов Европы

Голкипер “Шахтера” Анатолий Трубин и защитник “Динамо” Илья Забарный вошли в топ-50 молодых футболистов, которые могут проявить себя в 2021 году, по версии УЕФА, информирует со ссылкой на сайт Ассоциации.

“Высокий и подвижный вратарь с отличной реакцией, Трубин начал пять из шести матчей “Шахтера” в Лиге чемпионов УЕФА в этом сезоне, не пропустил гола в трех из этих пяти баталий”, – сказано о Трубине на сайте УЕФА.

Относительно Забарного отметили, что защитник стабильно выступал за “Динамо” во всех восьми баталиях “Динамо” (включая квалификацию) в Лиге чемпионов.

Добавим, что среди самых перспективных игроков также оказались: защитник “Ромы” Мараш Кумбулла, полузащитник “Боруссии” (Дортмунд) Джуд Беллингем, хавбек “Ливерпуля” Кертис Джонс, вингер “Барселоны” Педри, форвард “Милана” Даниэль Мальдини и другие.

По материалам: УНН