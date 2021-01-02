НБА: “Детройт” Михайлюка получил дебютную победу в сезоне

Украинец Святослав Михайлюк принял участие в пятом матче “Детройта” в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором его команда в родных стенах одолела сопротивление “Бостона” – 96:93, информирует

Отметим, что украинский атакующий защитник провел на площадке 17 минут 49 секунд. За это время Михайлюк отличился 9 очками, реализовав 3 из 7 бросков с игры.

Что касается хода встречи, то “Пистонс” получили 15-очковое преимущество по завершению первой четверти – 27:12. Впрочем, “кельты” сумели в третьей двенадцатиминутке значительно сократить отставание, а уже в клатче (последние 5 минут игры при относительном равенстве в счете) даже вышли вперед – 88:93.

Но на большее сил у гостей не хватило и в последние минуты попадали только игроки “Детройта” – 96:93 – первая победа в сезоне подопечных Дуэйна Кейси.

Напомним, на днях центровой сборной Украины Алексей Лень дебютировал в составе нового для него клуба в НБА – “Торонто Рэпторс”.

По материалам: УНН