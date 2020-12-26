Определился победитель украинского дерби в полуфинале теннисного турнира в Турции

Украинец Георгий Кравченко в полуфинале теннисного турнира ITF М15 в Анталии взял реванш у Владислава Орлова за поражение на прошлой неделе в финале, передает со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

На предыдущей неделе Кравченко выиграл первый сет у Орлова, однако не смог сохранить преимущества. Сегодня же Кравченко не дал возможности Орлову перехватить инициативу и довел матч до победы — 6:1, 6:2.

Примечательно, что Кравченко вторую неделю подряд будет играть в финале.

Также добавим, его соперником станет британец Билли Харрис.

По материалам: УНН