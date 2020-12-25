Сборная Украины сохранила место в заключительном рейтинге года ФИФА

Футбольная сборная Украины осталась на 24-й позиции в заключительном рейтинге ФИФА этого года, передает со ссылкой на УАФ.

Данный результат стал пятым результатом за всю историю “желто-голубой” национальной команды. 12 месяцев назад Украина имела такой же показатель, и это самое высокое место, которое занимала сборная Украины в рейтинге ФИФА по состоянию на декабрь за последние 7 лет.

Девятый раз подряд национальная команда начнет новый год в топ-50 лучших команд мира. Рекордный результат по итогам года был зафиксирован в 2006 году, когда сборная Украины под руководством Олега Блохина, который сейчас является сопредседателем Совета стратегического развития профессионального футбола УАФ, оказалась на 13-й строчке реестра. А в ежемесячном рейтинге Украина в свое время даже была на 11-й позиции (с февраля по май 2007 года).

Добавим, что следующий свой рейтинг ФИФА обнародует 18 февраля 2021 года.

По материалам: УНН