Двукратный чемпион НБА оценил шансы двух украинцев в новом сезоне НБА

Двукратный чемпион НБА в составе “Лос-Анджелес Лейкерс” Станислав Медведенко поделился ожиданиями от нового сезона НБА, а именно от выступлений двух украинских баскетболистов, передает со ссылкой на “Sport.ua”.

По мнению Медведенко, защитник “Детройта” Святослав Михайлюк имеет хорошие шансы на будущий сезон.

“У Михайлюка сейчас все выглядит довольно неплохо. У него мало конкурентов на позиции. Плюс, по той прессе, которую я вижу сейчас, из высказываний тренера, я понимаю, что он достаточно приятно относится к Святославу. Я думаю, 15-20 минут в начале сезона он будет получать. Если он себя хорошо проявит или кто-то вылетит, то может получить и до 35 минут. Но все же, для старта, этот показатель будет равен 15-20 минутам. Кроме того, у него будет зазор для того, чтобы прогрессировать, он получит больше игрового времени. У Святослава есть определенный опыт, это его третий сезон. У него все должно сложиться достаточно неплохо”, — рассказал бывший центровой.

Зато ситуацию с центровым “Торонто” Алексеем Ленем, Медведенко видит сложнее.

“Что касается Леня, у него все гораздо сложнее. Во-первых, у него годовой контракт и перед ним будут два человека с большими контрактами. Поэтому, если все эти „великие“, которые будут перед ним выходить, будут нормально себя чувствовать и избегут травм, то у Леня будут проблемы с игровым временем. Посмотрим, как у него все будет сложится, но потенциал для прогресса у этого парня есть”, — подчеркнул Медведенко.

По материалам: УНН