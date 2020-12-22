Украинки впервые в истории получили медаль Кубка Европы по бобслею

Украинские бобслеистки Лидия Гунько и Ирина Лещинская выиграли бронзовую медаль в соревнованиях “двоек” на этапе Кубка Европы, который проходит в латвийском городе Сигулда, передает со ссылкой на пресс-службу Всеукраинской федерации бобслея и скелетона.

По итогам двух попыток Гунько и Лещинская на скорости свыше 100 км/ч показали результат 1 минута и 47 секунд.

“Еще в августе этого года Лидия Гунько перенесла хирургическую операцию на колене, а сегодня, даже при отсутствии в Украине стартовой эстакады, они вместе с Ириной продемонстрировали серьезный потенциал на будущее в стартовом разгоне”, — говорится в сообщении.

Примечательно, что первые два места заняли российские экипажи Елена Осипенко/Александра Тарасова и Анастасия Дудкина/Евгения Москвина. Украинки уступили чемпионкам 3,01 секунды.

Добавим, эти награды стали первыми в истории украинского женского бобслея.

По материалам: УНН