Гол со штрафного: Малиновский отличился первым забитым мячом в сезоне

В 11-м туре итальянской Серии А “Аталанта” полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского на собственном стадионе принимала “Фиорентину”, передает

Украинский футболист отличился в стартовом составе. Наш футболист впервые после болезни коронавирусом вышел на поле.

Малиновский отличился забитым мячом, который помог его команде разбить гостей — 3:0. Он мастерски обвел стенку ударом со штрафного, и сыграл в матче до 74-й минуты.

Сейчас, имея в активе 17 очков, “Аталанта” занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Добавим, это первый гол украинском в сезоне. Ранее он отдавал два ассиста.

По материалам: УНН