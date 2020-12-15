Спорт

Гол со штрафного: Малиновский отличился первым забитым мячом в сезоне

Photo of Admin Admin Send an email 22 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

Гол со штрафного: Малиновский отличился первым забитым мячом в сезоне

В 11-м туре итальянской Серии А “Аталанта” полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского на собственном стадионе принимала “Фиорентину”, передает

Украинский футболист отличился в стартовом составе. Наш футболист впервые после болезни коронавирусом вышел на поле.

Малиновский отличился забитым мячом, который помог его команде разбить гостей — 3:0. Он мастерски обвел стенку ударом со штрафного, и сыграл в матче до 74-й минуты.

Сейчас, имея в активе 17 очков, “Аталанта” занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Добавим, это первый гол украинском в сезоне. Ранее он отдавал два ассиста.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 22 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В Польше олень протаранил автомобиль с украинцами: есть раненые

45 минут ago

Сколько в следующем году будут стоить нефть, газ, металл и пшеница — прогноз

1 час ago

Деятельность людей на Земле повлияла даже на космическую погоду

2 часа ago

Ученые показали содержимое капсулы с астероида Рюгу

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button