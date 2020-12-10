Стало известно, когда УЕФА рассмотрит апелляцию УАФ по матчу Швейцария – Украина

Вице-президент УАФ Олег Протасов сообщил сроки рассмотрения апелляции по матчу Швейцария – Украина, передает со ссылкой на meta-ratings.com.ua.

“Да, впереди новогодние праздники, поэтому ожидать решения по нашему вопросу в этом году уже вряд ли стоит. Это не быстрый процесс. Когда могут рассмотреть? Этим вопросом занимаются наши юристы. Думаю, придется подождать где-то пару месяцев”, – сказал он.

Напомним, швейцарские власти запретили проведение матча Швейцария – Украина в Лиге наций, который должен был состояться 17 ноября. Причиной стали выявленные случаи коронавируса в составе украинской сборной.

УАФ и сборные были готовы к проведению встречи, однако запрет местных властей сделал это невозможным.

Впоследствии выяснилось, что все представители украинской делегации и команды имеют отрицательные тесты на коронавирус.

25 ноября УЕФА присудил Украине техническое поражение со счетом 0:3.

Как писал интересы нашей сборной в Лозанне будут представлять украинские, испанские и швейцарские юристы.

По материалам: УНН