Интересы украинской сборной в Лозанне будут представлять украинские, испанские и швейцарские юристы

Украинская ассоциация футбола направила в Спортивный арбитражный суд Лозанны заявление на обжалование решения Апелляционного комитета УЕФА касательно отмененного матча Лиги наций Швейцария — Украина, который должен состояться 17 ноября. Об этом сообщает сайт ассоциации, передает .

“С целью максимальной защиты интересов сборной Украины в Спортивном арбитражном суде Лозанны, для подготовки заявления об апелляции Украинская ассоциация футбола, кроме юристов УАФ, привлекла специалистов в области спортивного права лучших юридических компаний Испании и Швейцарии, а также представителей адвокатского сообщества нашей страны Ассоциации юристов Украины”, — говорится в сообщении.

Как известно, мотивационную часть решения дисциплинарного органа УЕФА (о техпоражении) УАФ получила на прошлой неделе.

Напомним, по словам генерального секретаря футбольной ассоциации Юрия Записоцкого, Украина после изучения мотивационной части решения настроена оптимистично.

Как писал , по словам Мирона Маркевича, суд в Лозанне теперь должен продемонстрировать, важны ли еще спортивные принципы для мирового футбола.

По материалам: УНН