Трехкратный чемпион НБА получил травму и пропустит второй сезон подряд

Защитник “Голден Стэйт” Клей Томпсон во второй раз подряд пропустит целый сезон Национальной баскетбольной ассоциации из-за травмы, передает со ссылкой на инсайдера “ESPN” Эдриана Воджнаровски.

30-летний баскетболист получил тяжелое повреждение, а именно разрыв ахиллова сухожилия. Травму американец получил во время двустороннего тренировочного матча в одном из залов Лос-Анджелеса. В игре принимали участие бывшие и нынешние игроки НБА.

Предыдущий сезон Томпсон пропустил из-за разрыва крестообразных связок колена.

Примечательно, что 30-летний Томпсон трехкратный чемпион НБА в составе “Уорриорз” (2015, 2017-18) и пятикратный участник Матча всех звезд. Со сборной США Томпсон побеждал на Олимпийских играх 2016 и чемпионате мира 2014.

Добавим, в сезоне 2018-19 годов американец сыграл 78 матчей за “Голден Стэйт” и набирал в среднем по 21,5 очков при 3,8 подбора за игру.

По материалам: УНН