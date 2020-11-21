Гандболистки украинского клуба победили в матче Европейского Кубка

Львовская “Галичанка” праздновала крупную победу в матче 3-го раунда Европейского Кубка против “Куманово” (Северная Македония), передает со ссылкой на Федерацию гандбола Украины.

После не совсем убедительного первого тайма “Галичанка” сумела успокоиться во второй половине, наладила реализацию в нападении и игру в защите, а также использовала преимущество в физической готовности. Все это привело к полному разгрому соперниц — 33:17. Таким образом “Галичанка” фактически гарантировала себе выход в 1/8 финала.

Стоит отметить, что 8 голов у хозяек забила капитан Татьяна Поляк, 7 точных бросков у Дианы Дмитришин, пять — у именинницы Александры Фурманец. Многие сейвы в воротах сделала Мария Гладун.

Также добавим, ответная игра состоится 22 ноября также во Львове.

По материалам: УНН