Спорт

Гандболистки украинского клуба победили в матче Европейского Кубка

Photo of Admin Admin Send an email 9 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Гандболистки украинского клуба победили в матче Европейского Кубка

Львовская “Галичанка” праздновала крупную победу в матче 3-го раунда Европейского Кубка против “Куманово” (Северная Македония), передает со ссылкой на Федерацию гандбола Украины.

После не совсем убедительного первого тайма “Галичанка” сумела успокоиться во второй половине, наладила реализацию в нападении и игру в защите, а также использовала преимущество в физической готовности. Все это привело к полному разгрому соперниц — 33:17. Таким образом “Галичанка” фактически гарантировала себе выход в 1/8 финала.

Стоит отметить, что 8 голов у хозяек забила капитан Татьяна Поляк, 7 точных бросков у Дианы Дмитришин, пять — у именинницы Александры Фурманец. Многие сейвы в воротах сделала Мария Гладун.

Также добавим, ответная игра состоится 22 ноября также во Львове.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 9 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Photo of Зеленский называет выборы-2019 электоральной революцией

Зеленский называет выборы-2019 электоральной революцией

30 минут ago
Photo of “Все ненавидят полицию!”: протест в Париже разогнали водометами (видео)

“Все ненавидят полицию!”: протест в Париже разогнали водометами (видео)

45 минут ago
Photo of FacePay24: где и как клиенты Приватбанка могут расплачиваться «лицом»

FacePay24: где и как клиенты Приватбанка могут расплачиваться «лицом»

1 час ago
Photo of В Киеве 22 ноября без осадков, днем до +4 °С

В Киеве 22 ноября без осадков, днем до +4 °С

2 часа ago

Добавить комментарий

Спорт

Гандболистки украинского клуба победили в матче Европейского Кубка

Photo of Admin Admin Send an email 10 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Гандболистки украинского клуба победили в матче Европейского Кубка

Львовская “Галичанка” праздновала крупную победу в матче 3-го раунда Европейского Кубка против “Куманово” (Северная Македония), передает со ссылкой на Федерацию гандбола Украины.

После не совсем убедительного первого тайма “Галичанка” сумела успокоиться во второй половине, наладила реализацию в нападении и игру в защите, а также использовала преимущество в физической готовности. Все это привело к полному разгрому соперниц — 33:17. Таким образом “Галичанка” фактически гарантировала себе выход в 1/8 финала.

Стоит отметить, что 8 голов у хозяек забила капитан Татьяна Поляк, 7 точных бросков у Дианы Дмитришин, пять — у именинницы Александры Фурманец. Многие сейвы в воротах сделала Мария Гладун.

Также добавим, ответная игра состоится 22 ноября также во Львове.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 10 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Photo of Украина не свернет с европейского пути – Шмыгаль

Украина не свернет с европейского пути – Шмыгаль

3 часа ago
Photo of Борьба с COVID-19 и финансирование: что обсудят на виртуальном саммите G20

Борьба с COVID-19 и финансирование: что обсудят на виртуальном саммите G20

3 часа ago
Photo of Мальта изменила условия выдачи “золотых паспортов”

Мальта изменила условия выдачи “золотых паспортов”

3 часа ago
Photo of Топ-3 отрасли для инвестирования: на чем можно заработать

Топ-3 отрасли для инвестирования: на чем можно заработать

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button