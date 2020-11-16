В Суркиса до сих пор не объяснили срочность эвакуации игроков сборной, все выглядит как манипуляция, — СМИ

Эвакуация динамовцев, которые получили положительные тесты на COVID-19 с одной стороны была неуместной, а с другой, похоже, имела целью манипуляцию против УАФ. Кроме того, киевляне собственноручно выявили нарушения самоизоляции со стороны Виктора Цыганкова, о которых рассказал его отец, передает со ссылкой на спортивный портал “Трибуна”.

Хронология событий так называемой “эвакуации” игроков национальной сборной, которые получили положительные тесты на коронавирус, указывает на попытки манипуляций со стороны Игоря Суркиса, говорится в статье, и объясняется, что это может быть следствием давнего противостояния “Динамо” и братьев Суркисов против председателя УАФ Андрея Павелко.

Отмечается, что Суркис взялся организовывать “экстренную эвакуацию” игроков “Динамо” из Германии после того, как на сайте УАФ уже было опубликовано официальное сообщение о том, что вопросом доставки футболистов в Киев занимаются.

Для этого УАФ получило необходимые согласования с немецкой стороны, а также заказало специальный борт (большой на 180 мест с соблюдением Европейского медицинского протокола), которым игроки все вместе должны были прибыть домой утром 15 ноября.

Не дожидаясь спецрейса УАФ, ночью 14 ноября, сайт “Динамо” сообщил, что своих 3 игроков и одного менеджера, они забирают иностранными авиалиниями неназванной компании.

Хотя в этом и не было никакого смысла, впоследствии рассказал старший менеджер национальной команды Алексей Таргонский.

“Вместе с Виктором Коваленко (который вылетел из Германии бортом, заказанным УАФ, утром 15 ноября) должны были лететь и три динамовца — Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Вадим Комардин. Мы запланировали вылет на утро воскресенья, чтобы ребята спокойно посмотрели в своих гостиничных номерах матч Германия — Украина, а не ехали в аэропорт поздно ночью, как, собственно, и произошло. Необходимости экстренно эвакуировать динамовцев в субботу ночью не было никакой”, — пояснил Таргонский.

“Почему же тогда „Динамо“ настолько громко среагировало на эту ситуацию?” — такого объяснения со стороны киевского клуба нет до сих пор, отмечает автор “Трибуны”.

“Столичный клуб не объяснил, чем именно вызвана необходимость немедленно вернуть больных в Украину, если они в Германии все равно находились под наблюдением врачей. К тому же киевляне, обвиняя УАФ, собственноручно выявили нарушения самоизоляции со стороны Виктора Цыганкова — его отец рассказал, что поздравил сына „лично, а не по телефону“”, — говорится в статье.

Совокупность этих фактов может говорить о характере информационной атаки на УАФ, добавляет автор, “по крайней мере до тех пор, пока клуб не растолкует свое поведение”.

Как сообщал экстренную эвакуацию игроков сборной из Германии пресс-секретар национальной сборной Александр Гливинский назвал “псевдооперацией”. А цель ее могла заключаться только в том, чтобы дать Суркису возможность “показать свою значимость”.

Зато от футбольных СМИ президент столичного клуба получил низкую оценку. Его действия назвали пиаром на “ковиде”.

По материалам: УНН