Спорт

Победы “Днепра” и “Прометея” закрепили команды в топ-3 Суперлиги

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Победы "Днепра" и "Прометея" закрепили команды в топ-3 Суперлиги

Двумя матчами продолжился розыгрыш чемпионата Украины по баскетболу, сообщает

Действующие чемпионы “Днепра” не имели существенных проблем в домашней игре против аутсайдера “Харьковских Соколов” — 88:77. 24 очка набрал Террелл, также победителям помогли 12 очков Тимофеенко.

БК “Прометей” в гостях обыграл “Запорожье” — 89:80. Лучшими у победителей стали Стефенс с 23 очками, и Рид с 21 пунктом и 5 передачами.

Добавим, лидером турнира является “Киев-Баскет”, который идет без поражений. “Днепр” занимает второе место — 8 выигрышей и 1 поражение, а “Прометей” третий — 7 побед при 3 проигрышей.

По материалам: УНН

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