В УАФ опровергли слухи о назначении Реброва тренером сборной

Сергей Ребров

Сегодня в отдельных СМИ появилась информация о якобы заключенном предварительном контракте о назначении Сергея Реброва главным тренером сборной Украины с июля 2021 года на три года. В УАФ эти слухи официально опровергли, передает со ссылкой на Facebook-страницу Ассоциации.

“Официально заявляем, что эта информация – полная чушь. Или, если хотите – банальный фейк! Какую цель преследуют его авторы – можно только догадываться. Возможно, его создатели имеют целью испортить отношения Сергея Реброва с руководством “Ференцвароша” накануне поединков Лиги чемпионов и вместе с тем внести нервозность в подготовку национальной сборной Украины к решающим матчам Лиги наций УЕФА. Ведь не является секретом тот факт, что некоторые футбольные функционеры даже в нашей стране не очень рады нынешним успехам сборной Украины”, – говорится в заметке.

В УАФ отметили, что у Андрея Шевченко действует долгосрочный контракт с Украинской ассоциацией футбола.

“К тому же напомним, что вопрос о назначении главного тренера сборной – исключительно в компетенции Исполкома УАФ. Просим СМИ внимательно и критически относиться к подобным “новостям”, особенно от анонимных Telegram-каналов и не поддаваться на информационные провокации. Всем хорошего дня и только позитивных новостей в пятницу 13-го!”, – отметили в УАФ.

Как писал “карантин выходного дня” не помешает матчам чемпионата Украины.

По материалам: УНН