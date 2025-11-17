Магнітні бурі — важлива тема для багатьох людей, особливо для тих, хто чутливий до змін сонячної активності. Про це повідомляє «ПЛ».

18 листопада 2025 року очікується чергова геофізична подія — магнітна буря, яка може вплинути на магнітне поле Землі.

За прогнозами вчених, на цей день передбачена магнітна буря середньої інтенсивності, індекс Kp — 5, що відповідає «помірній бурі». Такий рівень активності може спричинити слабкі коливання в магнітному полі і викликати дискомфорт у людей із метеочутливістю. Для більшості людей наслідки можуть бути незначними, однак слід бути обережними тим, хто відчуває зміни в самопочутті під час подібних явищ.

Як магнітна буря впливає на людей?

Магнітні бурі можуть впливати на здоров’я, особливо на тих, хто страждає від серцево-судинних захворювань. Під час бурі збільшується ймовірність головних болів, слабкості, порушень сну та коливань артеріального тиску. Також можуть спостерігатися збої у роботі супутникового зв’язку та навігації.

Що робити під час магнітної бурі?

Спеціалісти рекомендують в дні магнітних бур уникати перевтоми, стежити за своїм станом, більше відпочивати та по можливості уникати стресових ситуацій. Також рекомендується обмежити використання мобільних пристроїв, особливо вночі.

Прогнози щодо найближчої бурі, як завжди, будуть уточнюватися залежно від подальших спостережень за сонячною активністю. Деталі можна знайти в спеціалізованих астрономічних і геофізичних джерелах.

