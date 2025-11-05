Прогноз магнітних бур на 6 листопада 2025 року: якою буде активність Сонця

Наукові дані свідчать, що 6 листопада 2025 року Земля залишатиметься у відносно стабільному магнітному полі.

Про це повідомляє «ПЛ».

Сонячна активність цього дня прогнозується на рівні слабких коливань, імовірний K-індекс близько трьох, що відповідає нижчому порогу геомагнітної збуреності. Іншими словами, суттєвої бурі не буде, хоча незначні відхилення все ж можливі через невеликі потоки сонячного вітру.

Фахівці NASA та NOAA зазначають, що саме така ситуація є типовою для періоду між середніми спалахами на Сонці, коли енергія викидів ще не досягає критичних меж.

Для більшості людей 6 листопада не стане днем метеорологічного випробування — лише ті, хто схильний до підвищеної чутливості, можуть відчути короткочасну втому, коливання тиску або легкий головний біль.

Для енергетичних систем і зв’язку ця дата не створює ризиків. Супутниковий зв’язок, інтернет-трафік і радіосигнали працюватимуть стабільно.

Проте експерти нагадують: період осені характеризується різкою зміною магнітних показників, тому прогноз залишається орієнтовним, а будь-який новий сонячний спалах може скоригувати ситуацію буквально за добу.

Варто подбати про базову стабільність організму: достатньо води, помірна фізична активність, контроль сну. Метеочутливим людям радять уникати різких перепадів навантаження, особливо у вечірні години. У цілому 6 листопада 2025 року стане спокійним днем для роботи, бізнесу і подорожей — а Сонце, хоч і активне, не буде агресивним.

