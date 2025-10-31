Як пишеться слово «совісний» або «совістний»: пояснення лінгвістів

Українська мова, попри свою гнучкість, не терпить компромісів, коли йдеться про правильність. У випадку зі словом «совісний» багато хто вагається: чи не варто вживати варіант «совістний»?

Про це повідомляє «ПЛ».

Мовознавці наголошують — правильна форма лише одна: «совісний». Вона походить від іменника «совість» і утворюється додаванням суфікса «-ний» без жодних додаткових приголосних. Натомість «совістний» вважається суржиковою формою, яка не має підтвердження в жодному офіційному словнику української мови.

Орфографічний словник Національної академії наук України подає єдиний варіант — «совісний»: той, хто діє згідно зі своїм сумлінням, чесно, справедливо, без обману.

У журналістських і ділових текстах це слово часто використовується як характеристика людини, яка не допускає фальші навіть під тиском обставин. «Совісний журналіст», «совісний політик» або «совісний роботодавець» — ці словосполучення не лише граматично правильні, а й етично влучні.

Помилка у вигляді «совістний» часто трапляється через аналогію з іншими прикметниками, як-от «змістовний».

Але в українській морфології є чітке правило: якщо в основі слова вже є приголосний, що закінчує корінь, то подвоєння його в суфіксі не допускається. Тож пам’ятаймо — людина може бути совісною або безсовісною, але не «совістною». Мова — це теж репутація.

Окремо лінгвісти розкрили те, як правильно пишеться слово «морквяний» або «моркв’яний».