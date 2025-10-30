Прогноз магнітних бур на 31 жовтня 2025 року: якою буде активність Сонця

За даними американського Центру прогнозування космічної погоди NOAA та британського Met Office, Сонце у кінці жовтня 2025 року демонструє поступову стабілізацію після серії підвищених викидів плазми, що спостерігалися в середині місяця.

Про це повідомляє «ПЛ».

На 31 жовтня фахівці прогнозують геомагнітну ситуацію в межах діапазону «спокійна–активна» (Quiet to Active). Це означає, що на планеті можуть виникати незначні коливання магнітного поля, але загроз для технологічних систем або здоров’я людей немає.

Українські джерела також підтверджують, що наприкінці місяця рівень сонячної активності помітно знизиться.

Метеочутливим людям, які відчувають вплив магнітних коливань, радять зберігати помірність у навантаженнях у дні, що передують 31 числу, а в сам день бур не очікується суттєвих стрибків артеріального тиску чи серцевого ритму.

У технічній площині ситуація стабільна: енергетичні компанії, служби зв’язку та навігаційні системи працюватимуть у штатному режимі. Експерти нагадують, що навіть незначні бурі рівня G1 можуть створювати короткі перебої в супутникових каналах, тому передбачливі компанії зазвичай зберігають мінімальні резерви енергії на випадок коливань.

Але на 31 жовтня ризик таких подій оцінюється як мінімальний. У цілому, осінь 2025 року демонструє класичну динаміку під час сонячного циклу — періодичне зростання активності змінюється фазою затишшя. Отже, кінець жовтня обіцяє бути більш спокійним, і цей день можна вважати сприятливим для роботи з технікою, планування поїздок та ділових подій.

